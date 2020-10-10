Страна одной семьи: как пройдут выборы президента Таджикистана

В воскресенье, 11 октября, в Таджикистане пройдут президентские выборы. Очевидный фаворит — действующий глава государства Эмомали Рахмон. Противостоять ему будут четыре альтернативных кандидата. «Известия» разбирались в том, как пройдут выборы и повлияют ли на ситуацию беспорядки в соседней Киргизии.

Полный дастархан

На пост президента Таджикистана баллотируются пять кандидатов. Главный фаворит — действующий глава государства Эмомали Рахмон, который правит страной с 1992 года. Он четыре раза побеждал на выборах президента, дважды продлевал полномочия на конституционных референдумах. На последнем референдуме в мае 2016 года были приняты «обнуляющие» поправки, позволяющие ему избираться неограниченное число раз.

В своих предвыборных выступлениях Рахмон упирает на крупные инфраструктурные проекты — обещает достроить Рогунскую ГЭС, реконструировать Нурекскую ГЭС и возвести систему межгосударственных линий электропередач CASA-1000. За счет этого Таджикистан должен выйти в лидеры энергетической отрасли в Центральной Азии, привлечь дополнительные средства в госбюджет и рассчитаться по кредитам.

Страна одной семьи Эмомали Рахмон Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Задолго до официального старта предвыборной кампании Рахмон начал встречаться с избирателями в регионах. Часто выступает в образе «своего парня» — посещает дома жителей, ведет «доверительные» беседы. Так, в ходе визита в город Гиссар Рахмон зашел в дом местного крестьянина Талабшо Давлатова. Осмотрел жилище, запасы на зиму, разделил с крестьянской семьей фруктовый дастархан. На прощание подарил холодильник, плоский телевизор и собрание сочинений классиков таджикской литературы.

От отца к сыну

Оппоненты действующего президента — лидеры четырех партий. Ни один из них никогда публично не критиковал Рахмона , поэтому наблюдатели считают, что они лишь имитируют конкуренцию . Характерна история, произошедшая на выборах в 2013 году. Тогда кандидатам для регистрации нужно было собрать по 210 тыс. подписей. Пятерым оппонентам Рахмона это якобы удалось, но в ходе самих выборов ни за кого из них не проголосовало больше 170 тыс. человек. Получилось, что избиратели, которые поставили подписи в поддержку их выдвижения, в день голосования передумали и отдали голоса действующему президенту. Несмотря на это, кандидаты согласились с итогами выборов и не пытались их оспорить.

В таких условиях главной интригой, связанной с нынешней кампанией, было возможное выдвижение в президенты не Эмомали Рахмона, а его сына Рустама Эмомали . Под него даже изменили конституцию: на референдуме 2016 года возрастной ценз для кандидатов снизили с 35 до 30 лет. Таким образом, Рустам Эмомали, которому в этом году исполнилось 32 года, получил возможность претендовать на пост.

Страна одной семьи Фото: РИА Новости/Амир Исаев

Прогнозы, однако, не оправдались. Возможно, президент посчитал, что таджикское общество не готово к молодому главе государства. Возможно, побоялся нарушить баланс внутри семьи Рахмона, где есть и другие претенденты на высший пост. Впрочем, власть от отца к сыну может перейти в любой момент: в апреле Рустам Эмомали стал спикером верхней палаты парламента (Маджлиси милли). Именно глава Маджлиси милли исполняет обязанности президента в случае его смерти, отставки или недееспособности.

Война и деньги

Выборы президента проходят на фоне экономического кризиса. Таджикистан — одна из беднейших стран мира, выживает во многом за счет денежных переводов мигрантов. В 2019 году работавшие в России таджикистанцы отправили домой $2,5 млрд и обеспечили 35% ВВП страны. Но в первом полугодии нынешнего года объем переводов сократился на 40%. Для таджикских семей такая ситуация стала катастрофой, так как альтернативных источников дохода у многих просто нет.

Проблемы возникли и на государственном уровне. Дефицит госбюджета в этом году увеличился в шесть раз по сравнению с прошлым годом. Летом власти страны урезали расходные статьи бюджета. Сократили инвестиции в энергетический сектор, нарастили экспорт драгоценных камней и металлов. Кредиторская задолженность предприятий и организаций Таджикистана за год выросла на $2 млрд. Невыплаты по зарплате достигли $6,5 млн и продолжают расти.

Страна одной семьи Фото: РИА Новости/Марина Маковецкая

Кризис, казалось, осложняет Рахмону избирательную кампанию. О некоторой осторожности свидетельствует перенос даты голосования . Президентские выборы в Таджикистане традиционно проходят в ноябре, но в этот раз состоятся на месяц раньше. Власти объясняют это пандемией коронавируса и тем, что в октябре горные районы доступнее, чем в холодные месяцы. Наблюдатели считают причиной экономические проблемы. Отмечают, что в некоторых районах начали отключать электричество. Поэтому официальный Душанбе якобы предпочел не ждать ухудшения ситуации.

Существенно, впрочем, экономические трудности на результат не влияют. В 1990-е годы Таджикистан пережил кровавую гражданскую войну. Жертвами стали 150 тыс. человек — больше, чем во всех остальных постсоветских конфликтах вместе взятых. На таком фоне нынешний кризис не кажется вопиющим. Кроме того, силовые структуры Таджикистана вряд ли будут колебаться, если от них потребуют подавить протесты. Об этом знают и сторонники, и противники Рахмона.

Афганистан под прицелом

Эксперты говорят, что проблем на выборах у Эмомали Рахмона не будет.

— Это восточная страна, и здесь долгое правление не вызывает раздражения. На востоке лидер должен быть сильным, здоровым, уважаемым. Под такого лидера подстраиваются информационная система, административный ресурс, бизнес. Такая система власти имеет авторитарный характер, но считается, что иначе наступит хаос, — отмечает в беседе с «Известиями» политолог Аждар Куртов.

Страна одной семьи Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Заведующий отделом Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин говорит, что сложно сравнивать Таджикистан с соседней Киргизией.

— В Киргизии зарегистрировано 250 партий, число НПО измеряется четырехзначными цифрами. В том числе поэтому в Бишкеке за 15 лет произошло три революции. В Таджикистане этого и близко нет, — подчеркивает эксперт.

Профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Казанцев утверждает, что таджикские силовики в случае беспорядков будут стрелять на поражение.

— Силовиков хватит, чтобы подавить любые выступления. Легко предположить и аргументацию властей: «Ребята, вы хотите устроить гражданскую войну? Вы знаете, к каким жертвам это привело в прошлый раз?». Поэтому волнений в стиле Киргизии и Белоруссии ожидать не приходится. Если какие-то выступления и будут, то их быстро подавят, — говорит эксперт.