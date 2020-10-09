Борт правительства вывез в Москву двоих раненных в Карабахе журналистов

Борт правительства вывез в Москву двоих раненных в Нагорном Карабахе российских журналистов. Об этом сообщает корреспондент «Известий» в пятницу, 9 октября.

Пострадавших привезли к самолету на скорой помощи. Состояние здоровья россиян не уточняется. Самолет ориентировочно приземлится во Внуково-2 в 20:30 мск.

Накануне по церкви Казанчецоц (собор Святого Христа Всеспасителя) в Шуше было нанесено два удара с беспилотников. В результате атаки пострадали три человека: Юрий Котенок, Левон Арзанов, работающий для портала «Офицеры России», и россиянин Грант Баладьян, который сопровождал журналистов.

Котенок получил ранения в области грудной клетки, живота и конечностей, журналист потерял 3,5 л крови. 9 октября стало известно, что его перевезли на реанимобиле из Степанакерта сначала в Горис, а потом — в Ереван.

Арзанову операция была проведена накануне, его жизни ничего не угрожает.

Комитет защиты журналистов на фоне новостей о ранении представителей СМИ потребовал от Армении и Азербайджана обеспечить безопасность журналистов в Карабахе.

В Баку, в свою очередь, заявили, что ведут стрельбу только по военным объектам и «не берут на прицел исторические, культурные памятники, в особенности религиозные».

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. За две недели войны погибло не менее 20 мирных жителей, около 90 человек получили ранения. Периодически под обстрелы попадают представители СМИ, в том числе журналисты «Известий». Французские СМИ со ссылкой на представителя президента страны сообщили, что перемирие между Ереваном и Баку может быть достигнуто 9 или 10 октября.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.