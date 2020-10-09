Комитет защиты журналистов потребовал от Еревана и Баку безопасности СМИ

Международная организация Комитет защиты журналистов, которая базируется в Нью-Йорке, требует от Армении и Азербайджана обеспечить безопасность журналистов в связи с ранением репортеров из России. Об этом говорится в заявлении организации от 8 октября.

«Власти в Армении и Азербайджане должны обеспечить безопасность журналистов, освещающих конфликт в Нагорном Карабахе, и позволить им свободно осуществлять репортерскую деятельность», — говорится в заявлении организации.

Кроме того, комитет высказал критику в адрес армянских властей, которые лишили аккредитации журналиста Илью Азара. По их данным, Азар в своем репортаже цитировал критические заявления в адрес властей Армении.

Ранее, 8 октября, корреспондент «Известий» сообщил, что в момент обстрела в соборе Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в городе Шуши в Нагорном Карабахе находились российские журналисты. В результате ранения получили специальный корреспондент информационного портала «Офицеры России» Левон Арзанов и блогер Юрий Котенок. По данным омбудсмена непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Артака Бегларяна, пострадал еще один человек.

Второй за сутки удар по церкви был нанесен ранее, 8 октября. Сообщалось, что бомбу сбросил беспилотник. Первый удар произошел ранее днем. В минобороны Армении заявили, что ракета повредила купол храма. Во время первого нападения никто не пострадал.

В Баку заявили, что вели стрельбу только по военным объектам и «не берут на прицел исторические, культурные памятники, в особенности религиозные».

Обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.