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Раненного в Карабахе журналиста перевезли в Ереван

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Российского журналиста Юрия Котенка, пострадавшего при ударе по церкви в Нагорном Карабахе, перевезли на реанемобиле из Степанакерта сначала в Горис, а потом — в Ереван. Об этом 9 октября сообщил корреспондент сайта kp.ru Александр Коц.

По его словам, при транспортировке журналиста не стали выводить из искусственной комы.

«Всю ночь с ним работало несколько бригад хирургов, в том числе доктор медицинских наук, хирург московского Склифа (НИИ сокрой помощи им. Н.В Склифисовского — Ред.), приехавший добровольцем в Арцах, Шаген Даниелян. Состояние тяжелое, но стабильное», — написал Коц в своем Telegram-канале.

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