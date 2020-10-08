Главред портала «Офицеры России» рассказал о состоянии раненного в Карабахе журналиста

Опасности для жизни раненного при обстреле в Нагорном Карабахе специального корреспондента портала «Офицеры России» Левона Арзанова нет, сейчас его оперируют. Об этом заявил «РИА Новости» главный редактор портала Роман Шкурлатов в четверг, 8 октября.

«На данный момент, по информации, которой мы располагаем, Левона оперируют в больнице города Шуши. Ранения, которые получены нашим корреспондентом в ходе артобстрела в этом населенном пункте, по нашей информации, не носят характера тяжелых. Это осколочные ранения в области ног и, возможно, контузия. Информация постоянно уточняется», — сказал главред.

Шкурлатов добавил, что «Офицеры России» делают всё возможное, чтобы побыстрее, как только позволят медики и состояние здоровья раненого, обеспечить его возвращение в Россию.

По его словам, Арзанов въехал в Карабах, получив соответствующую аккредитацию по линии департамента медиа и публичной дипломатии МИД Армении. Последний раз на связь с редакцией он выходил в четверг в 14:00 мск, после чего у него начались проблемы со связью.

МИД непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщил в своем Telegram-канале, что его представитель посетил пострадавших при обстреле в церкви в Шуши журналистов и установил контакт с посольством России в Ереване.

«Представитель МИД Арцаха посетил раненых журналистов. В связи с вышеупомянутым инцидентом установлена связь с посольством Российской Федерации в Армении», — говорится в сообщении.

Ранее в четверг омбудсмен НКР Артак Бегларян заявил, что трое журналистов были ранены в результате обстрела церкви Казанчецоц (собор Святого Христа Всеспасителя) в карабахском городе Шуше.

Пострадавшие — Левон Арзанов и блогер Юрий Котенок. Лечащий врач Котенка Шаген Даниелян сообщил, что больной потерял 3,5 л крови. У него ранения в области грудной клетки, живота и конечностей.

Гражданство третьего раненого не уточнялось.

Это был второй за сутки удар по церкви. Сообщалось, что бомбу сбросил беспилотник.

Во время первого удара, который произошел ранее в четверг, никто не пострадал, но был поврежден сам храм, заявляли в Армении. Азербайджан сообщил, что вел стрельбу только по военным объектам и «не берет на прицел исторические, культурные памятники, в особенности религиозные».

Очередное обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.