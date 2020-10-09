Топ-менеджера банка «Траст» Хабарова доставили в суд

Исполнительный директор банка «Траст» Михаил Хабаров доставлен в Пресненский суд Москвы на заседание по избранию меры пресечения. Об этом сообщила пресс-служба суда в пятницу, 9 октября.

Следственный комитет просит арестовать Хабарова на срок до 30 ноября, передает ТАСС.

Хабарова задержали по подозрению в мошенничестве вечером 8 октября. Известно, что речь идет о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фабула дела не озвучивалась. Адвокат подозреваемого Владимир Слащев утверждает, что речь идет о «гражданско-правовом споре, переведенном в уголовно-правовое русло».

Источник в правоохранительных органах сообщил, что Хабарова допрашивают по уголовному делу о хищении почти 842 млн рублей у владельца «Деловых линий» Александра Богатикова.

1 октября было возбуждено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество» в связи с похищением у главы крупнейшего автогрузоперевозчика России «Деловые линии» Александра Богатикова более 840 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Согласно версии следствия, неустановленные преступники похитили у бизнесмена деньги в период с 2014 по 2017 год.

Хабаров — бывший партнер Богатикова. Конфликт между ними произошел в 2017 году, суть его официально не раскрывается.