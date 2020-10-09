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Глава банка «Траст» Хабаров задержан по подозрению в мошенничестве

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По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере был задержан исполнительный директор банка «Траст» Михаил Хабаров. Чуть ранее он был допрошен в Следственном комитете (СК). Об этом в пятницу, 9 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката задержанного Владимира Слащева.

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«После допроса в СК моего подзащитного Хабарова задержали. <...> Пресненский суд рассмотрит вопрос о его аресте. О помещении Хабарова под стражу ходатайствует следствие», ― сказал защитник.

Хабаров подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Слащев заявил, что «в данном деле гражданско-правовой спор перевели в уголовно-правовое русло». Свою вину банкир отрицает.

Ранее источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что Хабарова допрашивают по уголовному делу о хищении почти 842 млн рублей у владельца «Деловых линий» Александра Богатикова. По его информации, были проведены обыски в доме Хабарова.

В свою очередь в пресс-службе банка непрофильных активов «Траст» агентству рассказали, что руководство банка выражает поддержку Хабарову, а банк приложит все усилия, чтобы расследование по этому делу было максимально прозрачным и объективным.

1 октября было возбуждено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество» в связи с похищением у главы крупнейшего автогрузоперевозчика России «Деловые линии» Александра Богатикова более 840 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Согласно версии следствия, неустановленные преступники похитили у бизнесмена деньги в период с 2014 по 2017 год.

Как писал РБК 10 августа, окружной суд Кипра наложил временный запрет на различные действия в отношении активов Богатикова, общая сумма которых не называлась.

Отмечалось, что стоимость не может быть ниже $58 млн. Эту сумму суд Лондона присудил бывшему совладельцу «Деловых линий» и главному исполнительному директору государственного банка непрофильных активов «Траст» Михаилу Хабарову в споре с Богатиковым. Меры были введены 28 июля, это подтвердили агентству юристы Хабарова.

Хабаров — бывший партнер Богатикова. Конфликт между ними произошел в 2017 году, суть его официально не раскрывается.

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