Прямой эфир

У главы крупнейшего автогрузоперевозчика РФ украли 840 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У главы крупнейшего автогрузоперевозчика России «Деловые линии» Александра Богатикова похитили более 840 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в четверг, 1 октября.

По данным телеканала, дело возбудили по статье 159 «Мошенничество».

Осторожно, двери закрываются: сына иркутского экс-губернатора подвели лифты
Депутату заксобрания Иркутской области предъявлено обвинение в крупном мошенничестве

Согласно версии следствия, неустановленные преступники похитили у бизнесмена деньги в период с 2014 по 2017 год, «провернув аферу».

Группа компаний «Деловые линии» оказывает услуги по перевозке грузов организациям и частным лицам. Центральный офис находится в Санкт-Петербурге.

На сайте компании говорится, что она имеет более 240 подразделений более чем в 180 городах России, 4 тыс. автомобилей и 20 тыс. сотрудников.

Как писал РБК 10 августа, Окружной суд Кипра наложил временный запрет на различные действия в отношении активов Богатикова, общая сумма которых не называлась.

Отмечалось, что стоимость не может быть ниже $58 млн. Эту сумму суд Лондона присудил бывшему совладельцу «Деловых линий» и гендиректору банка «Траст» Михаилу Хабарову в споре с Богатиковым. Меры были введены 28 июля, это подтвердили агентству юристы Хабарова.

Хабаров — бывший партнер Богатикова, конфликт между ними произошел в 2017 году, суть которого официально не раскрывается.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020