У главы крупнейшего автогрузоперевозчика РФ украли 840 млн рублей

У главы крупнейшего автогрузоперевозчика России «Деловые линии» Александра Богатикова похитили более 840 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в четверг, 1 октября.

По данным телеканала, дело возбудили по статье 159 «Мошенничество».

Согласно версии следствия, неустановленные преступники похитили у бизнесмена деньги в период с 2014 по 2017 год, «провернув аферу».

Группа компаний «Деловые линии» оказывает услуги по перевозке грузов организациям и частным лицам. Центральный офис находится в Санкт-Петербурге.

На сайте компании говорится, что она имеет более 240 подразделений более чем в 180 городах России, 4 тыс. автомобилей и 20 тыс. сотрудников.

Как писал РБК 10 августа, Окружной суд Кипра наложил временный запрет на различные действия в отношении активов Богатикова, общая сумма которых не называлась.

Отмечалось, что стоимость не может быть ниже $58 млн. Эту сумму суд Лондона присудил бывшему совладельцу «Деловых линий» и гендиректору банка «Траст» Михаилу Хабарову в споре с Богатиковым. Меры были введены 28 июля, это подтвердили агентству юристы Хабарова.

Хабаров — бывший партнер Богатикова, конфликт между ними произошел в 2017 году, суть которого официально не раскрывается.