Детский омбудсмен Москвы взяла под контроль дело о продаже ребенка

Семимесячная девочка, которую мать пыталась продать за 300 тыс. рублей в Москве, направлена в больницу. Ее здоровью ничего не угрожает, сообщила в пятницу уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

«Я держу на контроле эту ситуацию. Мама сейчас задержана, ребенок направлен в больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает», — сказала Ярославская ТАСС.

Она напомнила, что если в Москве создана система помощи семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и мать могла обратиться в социальные службы города. «С этой ситуацией, конечно, надо разбираться», — подчеркнула омбудсмен.

Ранее в пятницу стало известно, что женщина в столице пыталась продать новорожденную девочку за 300 тыс. рублей. Ее застали с поличным во время передачи денег. Отмечается, что «покупателями» стали активисты движения «Альтернатива». Они предупреждали женщину, что ребенка ждут плохие и опасные условия, но ее это не остановило. Она рассказывала, что ей нужны деньги. На самом деле она просто хотела купить сапоги, передает НСН.

По словам следователей, в настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

В этот же день Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса обвиняемой.