Опубликованы кадры допроса пытавшейся продать ребенка ради сапог матери

Следственный комитет (СК) РФ опубликовал в пятницу, 9 октября, видео допроса 25-летней женщины, обвиняемой в попытке продажи ребенка.

«В ходе допроса женщина признала вину в полном объеме, ей предъявлено обвинение», — цитирует сообщение пресс-службы ГСУ СК России по Москве РЕН ТВ.

Женщина в столице пыталась продать новорожденную дочь за 300 тыс. рублей. Ее застали с поличным во время передачи денег. Отмечается, что «покупателями» стали активисты движения «Альтернатива». Они предупреждали женщину, что ребенка ждут плохие и опасные условия, но ее это не остановило. Она рассказывала, что ей нужны деньги. На самом деле она просто хотела купить сапоги, передает НСН.

По словам следователей, в настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.