Алиев и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили по телефону сложившуюся ситуацию по карабахскому конфликту, сообщили в пятницу, 9 октября, в пресс-службе азербайджанского лидера.

«Девятого октября президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Главы государств обсудили ситуацию вокруг армяно-азербайджанского нагорнокарабахского конфликта», — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу канцелярия Макрона сообщила, что рассчитывает на заключение перемирия между сторонами конфликта в НКР вечером 9 октября или на следующий день.

9 октября Ереван и Баку подтвердили участие в переговорах по Карабаху, которые состоятся в Москве.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

По данным армянской стороны, Баку оказывает военную помощь Анкара. Азербайджан и Турция это отрицают. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган при этом ранее пообещал Азербайджану любую необходимую помощь и призвал Армению «прекратить оккупацию» Карабаха.

Алиев при этом заявлял о воюющих за Армению наемниках с Ближнего Востока.