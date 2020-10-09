Во Франции понадеялись на заключение перемирия в Карабахе 9 или 10 октября

Администрация президента Франции Эммануэля Макрона рассчитывает, что стороны конфликта в Карабахе заключат перемирие вечером 9 октября или на следующий день. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы государства.

«Дело идет к перемирию в ближайшее время, даже если ситуация пока еще нестабильная», — цитирует сообщение «Интерфакс». В канцелярии уточнили, что накануне Макрон разговаривал как с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, так и с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.

Ранее 9 октября Ереван и Баку подтвердили участие в переговорах по Карабаху, которые состоятся в Москве.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

По данным армянской стороны, Баку оказывает военную помощь Анкара. Азербайджан и Турция это отрицают. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган при этом ранее пообещал Азербайджану любую необходимую помощь и призвал Армению «прекратить оккупацию» Карабаха.

Алиев при этом заявлял о воюющих за Армению наемниках с Ближнего Востока.