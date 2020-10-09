Мишустин заявил о необходимости мирного урегулирования в Карабахе
Очень важно обеспечить немедленное прекращение боевых действий в Карабахе и перейти к дипломатическому урегулированию. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании межправсовета ЕАЭС в пятницу, 9 октября.
«Россия готова этому содействовать совместно с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ», — цитирует его «Интерфакс».
Ранее, 9 октября, в администрации президента Франции Эммануэля Макрона заявили, что надеются на скорейшее перемирие в Карабахе и ожидают, что оно будет заключено вечером этого же дня или на следующий день.
Ранее, 9 октября, Ереван и Баку подтвердили участие в переговорах по Карабаху, которые состоятся в Москве.
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.
По данным армянской стороны, Баку оказывает военную помощь Анкара. Азербайджан и Турция это отрицают. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган при этом ранее пообещал Азербайджану любую необходимую помощь и призвал Армению «прекратить оккупацию» Карабаха.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев при этом заявлял о воюющих за Армению наемниках с Ближнего Востока.