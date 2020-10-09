Власти Рязанской области отменили в двух районах режим ЧС

Власти Рязанской области отменили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории Скопинского и Ряжского муниципальных районов, где произошли взрывы на территории воинской части. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации региона 9 октября.

Распоряжение об отмене режима ЧС подписал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

«Органы управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области переведены в режим повседневной деятельности», — отметили власти региона.

Ранее в этот же день в Минобороны заявили, что режим ЧС в Рязанской области снимается с 08:00 9 октября по решению оперативного штаба. Также 9 октября к тушению очагов пожаров на открытых площадках хранения военных складов приступили бронированные роботы.

Пожар на складе боеприпасов в Рязанской области начался 7 октября, возгорание сопровождалось взрывами. В пресс-службе Западного военного округа считают, что огонь перекинулся на территорию склада с загоревшейся травы. По версии районной администрации, причиной мог стать человеческий фактор.