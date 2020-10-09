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Посольство в Киргизии сообщило об отсутствии пострадавших в протестах россиян

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Граждане Российской Федерации не пострадали в ходе произошедших в Бишкеке массовых беспорядков. Об этом сообщил в пятницу, 9 октября, пресс-секретарь российского посольства в Бишкеке Виктор Харченко.

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«Данных о пострадавших во время произошедших в Бишкеке событий гражданах России не поступало», — цитирует его ТАСС. Сотрудники посольства находятся на постоянной связи с соответствующими структурами Киргизии, отметил Харченко.

Российское посольство и консульство работают в обычном режиме.

Массовые протесты начались в Киргизии после выборов в парламент, которые прошли 4 октября. За 120 мест боролись 16 партий, однако набрать необходимое количество голосов удалось только четырем из них.

Сторонники не прошедших в парламент партий вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободили из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и ряд депутатов.

Президент республики Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее в стране попыткой захвата власти. ЦИК отменила итоги состоявшихся выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

7 октября парламент Киргизии запустил процедуру импичмента главы государства.

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