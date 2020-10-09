Минувшей ночью снаряды на арсенале под Рязанью взрывались всего дважды

Интенсивность взрывов артиллерийских снарядов на территории военных складов в Рязанской области уменьшилась, а минувшей ночью произошло всего два взрыва. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб региона сообщили «РИА Новости».

Также собеседник агентства сообщил, что созданы шесть боевых участков тушения пожара, для защиты населенных пунктов и тушения отдельных очагов пожара на безопасном расстоянии организована работа наземной группировки.

Кроме того, стало известно, что 9 октября планируется провести разведку зоны чрезвычайной ситуации с помощью авиации Минобороны РФ, которая также продолжит работу по тушению пожара.

На данный момент к реагированию в регионе привлечены 1562 человека и 405 единиц техники, в том числе три пожарных поезда и девять воздушных судов, из них от МЧС России 503 человека и 102 единицы техники.

Ранее заместитель министра обороны России, генерал армии Дмитрий Булгаков, возглавляющий оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации рассказал, что режим ЧС в Рязанской области снимается с 08:00 9 октября по решению оперативного штаба.

8 октября глава МЧС Евгений Зиничев доложил президенту России Владимиру Путину о ходе борьбы с пожаром. Он сообщил, что ведомство наращивает группировку сил и средств для ликвидации пожаров в населенных пунктах Рязанской области, попавших в зону поражения от разрыва снарядов.

По его словам, в результате ЧП пострадали 16 человек.

В этот же день сообщалось, что школьники районов, попавших в зону чрезвычайной ситуации из-за пожара, досрочно отправлены на каникулы. В районе инцидента находятся семь образовательных учреждений и их филиалов.

Пожар на складе боеприпасов в Рязанской области начался накануне. В пресс-службе Западного военного округа считают, что огонь перекинулся на территорию склада с загоревшейся травы. По версии районной администрации, причиной мог послужить человеческий фактор.