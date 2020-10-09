Трамп заявил о намерении провести митинг во Флориде 10 октября

Президент США Дональд Трамп, который ранее заразился коронавирусной инфекцией, намерен провести предвыборный митинг в американском штате Флорида в субботу, 10 октября. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News в четверг, 8 октября.

Глава государства отметил, что чувствует себя хорошо, кроме того, в пятницу, 9 октября, он сдаст очередной анализ на коронавирус. Также он положительно высказался о профессиональной подготовке специалистов медицинского центра имени Уолтера Рида, где ему оказывали помощь в течение трех дней после выявления COVID-19.

Кроме того, Трамп заявил, что вице-президент Майкл Пенс также планирует провести предвыборное публичное мероприятие. Предположительно, оно состоится 11 октября в штате Пенсильвания.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп может вернуться к публичным мероприятиям после перенесенного коронавируса в субботу, 10 октября.

Американский лидер 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и у его супруги Меланьи. 5 октября он выписался из госпиталя. Сообщалось, что Трамп продолжит лечение на дому, в своей резиденции.