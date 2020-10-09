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Врач рассказал о взаимосвязи недостатка витамина D с коронавирусом

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Рост заболеваемости коронавирусом может быть связан среди прочего и с недостатком осенью витамина D. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач и телеведущий Сергей Малоземов.

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По словам специалиста, витамин D напрямую не влияет на восприимчивость к коронавирусу, однако он укрепляет иммунитет человека, что помогает защититься от COVID-19. При недостатке солнечного света организм получает значительно меньше этого витамина, и иммунитет снижается.

«Одна из последних научных работ, которая убеждает в этой связи, говорит о том, что недостаток витамина D в крови существенно ухудшает прогноз при заболевании коронавирусной инфекцией. Проще справиться с инфекцией, даже если она уже возникла, когда у человека нормальный уровень витамина D в крови», — рассказал врач.

Он добавил, что поддерживать нормальный уровень витамина D можно за счет потребления морепродуктов.

«Главный и самый эффективный источник витамина D — это рыба и морепродукты. Здесь важно понимать, что можно не покупать дорогие разновидности, главное, чтобы рыба была жирной и морской. Здесь хорошо годится сельдь, лишь бы не слишком соленая, еще лосось и скумбрия. Всё, где есть рыбий жир, содержит много витамина D», — пояснил Малоземов.

Он подчеркнул, что большинству людей в российских условиях необходимо принимать этот витамин дополнительно.

В конце сентября сообщалось, что ученые из Медицинской школы Бостонского университета пришли к выводу, что число тяжелых случаев и смертей у больных COVID-19 с нормальным уровнем витамина D в организме значительно ниже, чем у тех, у кого наблюдается его дефицит.

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