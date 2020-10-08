Захарова анонсировала доставку раненых российских журналистов в Ереван

Посольство РФ в Ереване находится в контакте с МИД Армении в связи с ранением российских журналистов в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявила журналистам официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова в четверг, 8 октября.

Она отметила, что, по информации МИДа, один пострадавших находится в тяжелом состоянии, ему делают операцию. У двоих других ранения средней тяжести, им также вскоре сделают операции.

«Как только все будут транспортабельны, их доставят в Ереван», — заявила Захарова. Ее слова приводит «РИА Новости».

Ранее в четверг омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Артак Бегларян заявил, что трое журналистов из РФ получили ранения в результате обстрела церкви Казанчецоц (собор Святого Христа Всеспасителя) в городе Шуши.

Ранеными оказались специальный корреспондент портала «Офицеры России» Левон Арзанов и блогер Юрий Котенок. Позднее пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян назвала имя третьего пострадавшего. Им оказался россиянин Грант Баладьян, который сопровождал журналистов.

Лечащий врач Котенка Шаген Даниелян сообщил, что больной потерял 3,5 л крови. У него ранения в области грудной клетки, живота и конечностей.

По словам главного редактора «Офицеров России» Романа Шкурлатова, жизни Арзанова ничего не угрожает.

Военный корреспондент Александр Коц сообщил в своем Telegram-канале, что врачи в Карабахе уже прооперировали Арзанова. Он показал осколок снаряда, который хирурги извлекли из ноги журналиста. Сейчас за больным следят медики.

Все трое были ранены в результате второго за сутки удара по церкви. Сообщалось, что бомбу сбросил беспилотник. Во время первого удара никто не пострадал, но был поврежден сам храм. Азербайджан сообщил, что вел стрельбу только по военным объектам и «не берет на прицел исторические, культурные памятники, в особенности религиозные».

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.