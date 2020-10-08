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В Москве прокомментировали польский штраф «Газпрому» за строительство СП-2

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Решение польского антимонопольного регулятора по «Газпрому» политически мотивировано и подрывает энергобезопасность Европы. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 8 октября.

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«Очевидно, речь идет об очередной политически мотивированной попытке давления на российского газового экспортера, долгие годы надежно снабжавшего природным газом европейских потребителей», — сказала Захарова на брифинге, трансляция которого велась в Facebook ведомства.

Она считает, что за этим решением стоит желание угодить Вашингтону за счет средств Евросоюза и давления на компании других стран воплотить идею создания альтернативного хаба для американского сжиженного природного газа (СПГ).

Официальный представитель МИДа выразила сожаление, что в «погоне за собственными корыстными целями» Варшава «вопреки названию ведомства, принимавшего решение», игнорирует принципы «добросовестной конкуренции, интересы европейских потребителей, по существу подрывая европейскую энергетическую и, кстати, экологическую безопасность».

Накануне польский регулятор UOKiK оштрафовал пятерых партнеров «Газпрома» за строительство «Северного потока – 2» на сумму около $60 млн. Речь идет о компаниях Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Сам «Газпром» также оштрафовали на $7,6 млрд.

Штрафы наложили из-за отсутствия разрешения на работы. Согласно постановлению регулятора, эти компании обязаны в течение месяца разорвать договоры на финансирование строительства газопровода.

В российской компании решили обжаловать решение UOKiK, отметив, что газовый холдинг не нарушал польское антимонопольное законодательство.

Комментируя это решение Варшавы, в Кремле заявили, что отношения между Россией и Польшей нельзя назвать процветающими.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что, несмотря на решение Польши оштрафовать «Газпром» и сотрудничающие с ним по строительству трубопровода компании, проект все равно будет реализован. Сенатор добавил, что «Северным потоком – 2» интересуется не только российская, но и германская сторона.

В Еврокомиссии заявили, что ничего не знают об антимонопольном расследовании Польши по «Северному потоку – 2», но назначенный штраф в 10% оборота «Газпрома» ― «это много».

Газопровод строится от России до Германии по дну Балтийского моря. На данный момент осталось проложить около 160 км труб. Из-за санкций Вашингтона строительство временно приостановили. В последнее время в ЕС и США звучат призывы отказаться от проекта из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным.

Канцлер Германии Ангела Меркель отмечала, что решение по трубопроводу в ситуации вокруг Навального будет не германским, а общеевропейским.

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