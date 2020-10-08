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Шестилетняя девочка выпала из окна многоэтажного дома в Петрозаводске

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Следственный комитет начал проверку по факту падения шестилетней девочки с высоты пятого этажа в Петрозаводске. Ребенка госпитализировали с различными травмами в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел на улице Ватутина. Находясь дома одна, девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже. Об этом пишет ИА «Карелinform».

По данным министерства здравоохранения Карелии, ребенка доставили в детскую республиканскую больницу. Ее состояние оценивается как тяжелое. Девочка находится в сознании.

Следственный комитет устанавливает все обстоятельства несчастного случая. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ученик восьмого класса выпал из окна гимназии № 67. 15-летнего школьника госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Известно, что во время перерыва между уроками окна класса были открыты для проветривания.

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