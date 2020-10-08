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Восьмиклассник выпал из окна гимназии в Санкт-Петербурге

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Ученик восьмого класса выпал из окна в гимназии № 67 Санкт-Петербурга, расположенной в Петроградском районе города. Об этом в четверг, 8 октября, сообщает источник «Известий».

Инцидент произошел на перемене на четвертом этаже учебного заведения. Во время перерыва между уроками в одном из классов были открыты окна для проветривания.

15-летнего школьника в крайне тяжелом состоянии доставили в одну из детских городских больниц.

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи, криминалисты и правоохранители. Они проводят беседу с директором гимназии. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

1 октября курсант Челябинского филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил (ВУНЦ ВВС) умер после падения из окна. По предварительным данным, погибший ночью курил, сидя на подоконнике, и потерял равновесие. Его отвезли в больницу, но спасти не смогли,

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