Челябинский курсант погиб после падения из окна

Курсант Челябинского филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил (ВУНЦ ВВС) умер после падения из окна. Обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщило командование Челябинского гарнизона в четверг, 1 октября.

По предварительным данным, погибший ночью курил, сидя на подоконнике, и потерял равновесие. Его отвезли в больницу, но спасти не смогли, передает ТАСС.

28 сентября во владивостокской больнице №4, где лечили пациентов с коронавирусом, погибла пациентка, выпавшая из окна третьего этажа. По факту происшествия начата проверка.