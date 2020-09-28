Пациентка выпала из окна больницы во Владивостоке

Во Владивостокской клинической больнице №4 («Дальзаводской»), которая во время пандемии стала одним из «ковидных» госпиталей Приморья, произошел несчастный случай. По информации источника ИА PrimaMedia, в понедельник, 28 сентября, в медучреждении погибла одна из пациенток.

Собеседник рассказал, что женщина упала из окна третьего этажа. После случившегося медики нашли в ее вещах записку, содержание которой не разглашается по этическим соображениям. По данным регионального Минздрава, за минувшие сутки в Приморском крае зарегистрировано 69 случаев инфицирования коронавирусом.

Как стало известно 9 сентября, годовалый ребенок госпитализирован в Невском районе Санкт-Петербурга после падения из окна 12-го этажа жилого дома. Мальчика доставили в больницу с закрытой травмой головы, повреждением внутренних органов, закрытой травмой живота и ушибом грудной клетки. Установлено, что за малышом не досмотрела бабушка. Мальчик продавил москитную сетку и выпал из окна.