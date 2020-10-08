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В Хакасии на 96 млн рублей смогли построить только один садик

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ФАС проводит проверку министерств в Хакасии. В рамках нацпроекта «Демография» регион получил 96 млн рублей. На эти деньги власти обязались приобрети помещения и переоборудовать их под детские сады. Вместо этого чиновники решили начать строительство с нуля. Объекты должны были сдать ещё в феврале, но готов лишь один садик.

По сметам строителей, 1 кв. м обошtлся в 67–76 тыс. рублей. Хотя норма для района — 24 тыс. рублей. В пресс-службе правительства Хакасии оправдываются.

Родители переживают, что если объекты не сдадут до наступления холодов, детей придётся отдавать в старые сады. На этой неделе глава Совета безопасности Николай Патрушев назвал региона, лидирующие по числу преступлений в сфере нацпроектов. Первая в списке по Сибири оказалась Хакасия.

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