Вице-премьер Киргизии пообещал исполнить все социальные обязательства

Все социальные обязательства перед населением Киргизии будут исполнены. Об этом в четверг, 8 октября, заявил вице-премьер республики Эрик Асрандиев во время совещания с руководителями государственных органов по обсуждению комплекса актуальных вопросов.

«В это непростое время все государственные органы должны усилить работу по исполнению возложенных на них задач в целях обеспечения жизнедеятельности граждан», ― цитирует его пресс-служба кабмина Киргизии.

Также Асрандиев подчеркнул, что власти исполнят все социальные обязательства перед гражданами, и отметил важность продолжения работы государственных органов в штатном режиме.

Накануне политолог, эксперт Института общественный политики Кыргызстана Марс Сариев в беседе с «Известиями» дал оценку происходящему в республике. По его словам, в регионах до сих пор нет структурированной власти, а обстановка остается неспокойной.

Также эксперт заявил, что митингующие продолжают захватывать районные и областные административные центры, угольные месторождения, громить золоторудные месторождения.

Сариев подчеркнул, что ситуация в Бишкеке начала нормализоваться после того, как 7 октября парламент назначил Садыра Жапарова и.о. премьер-министра. Кроме того, был избран спикер парламента — Мыктыбек Абдылдаев, в городе появился комендант — генерал Курсан Асанов, восстанавливаются другие структуры власти. Благодаря этому произошла легитимизация власти.

4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. За 120 мест боролись 16 партий, однако в итоге набрать необходимое количество голосов удалось только четырем из них.

На следующий день сторонники партий, которые не смогли попасть в парламент страны, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД Киргизии. Кроме того, митингующие освободили из заключения экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и бывшего премьер-министра Сапара Исакова, а также ряд депутатов.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти. На фоне беспорядков мэр Бишкека Азиз Суракматов решил уйти в отставку по собственному желанию.