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Врач заявила о сопутствующих заболеваниях у скончавшихся от COVID-19 в Москве

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Больше половины умерших от COVID-19 в Москве имели сопутствующие заболевания. Об этом в четверг, 8 октября, заявил главный внештатный специалист-эндокринолог департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов.

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«Более половины умерших (53%) имели сопутствующие заболевания. Среди них наиболее часто встречаются болезни сердечно-сосудистой системы (67%) и заболевания эндокринной системы (14%, в основном сахарный диабет, на долю которого пришлось 86% от всех фоновых эндокринных заболеваний)», ― цитирует его «РИА Новости».

Также Анциферов добавил, что 83% от всех умерших от COVID-19 как основной причины ― люди старше 60 лет. Он подчеркнул, что пожилые больше подвержены риску развития тяжелых осложнений коронавируса, которые приводят к смерти.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в столице меняется не в лучшую сторону.

Градоначальник назвал вынужденными принятые ранее ограничительные меры ― приостановку действия социальных карт школьников и пенсионеров, перевод школ на двухнедельные осенние каникулы, введение удаленного рабочего режима для 30% сотрудников компаний. Контролировать перевод на удаленку будет Объединение административно-технических инспекций города Москвы.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным оперативного штаба, в Москве выявлено 314 788 случаев заболевания коронавирусом, при этом 256 362 пациента выздоровели, в 5442 скончались.

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