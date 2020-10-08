Попова сообщила об усложнении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России усложняется, так что нужно ответственно относиться к введенным мерам по борьбе с инфекцией. Об этом 7 октября, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

«Эпидситуация в России осложняется. Мы готовились к этому. Имеем рост в 60 субъектах, в 20 ситуация стабильная, даже где-то к снижению — где соблюдаются меры», ― рассказала она.

Также руководитель ведомства отметила, что в настоящее время медики фиксируют рост числа новых случаев среди людей старше 60 лет, у которых заболевание протекает в более тяжелой форме. При этом Попова подчеркнула, что основная категория заболевших — это люди в возрасте от 30 до 49 лет.

Кроме того, глава Роспотребнадзора добавила, что рост заболеваемости COVID-19 в России может быть связан с тем, что многие граждане вернулись из отпусков «с коронавирусом».

Накануне главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, что рост числа случаев заражения коронавирусом в России будет фиксироваться еще две-три недели, затем ожидается стабилизация ситуации, спад заболеваемости продлится до конца января.

Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что угроза коронавирусной инфекции еще не отступила, но страна готова к любому развитию событий.

5 октября глава Минздрава России Михаил Мурашко напомнил, что страна может избежать второй волны коронавируса, если граждане будут соблюдать все противоэпидемические меры.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 248 619 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 865 летальных исходов, выздоровело 995 275 человек.

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