Харрис обвинила Трампа в зависимости от кредиторов

Кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Камала Харрис в ходе теледебатов с соперником-республиканцем Майком Пенсом обвинила главу государства Дональда Трампа в непрозрачности с налогами и зависимости от кредиторов.

По ее словам, кандидат в президенты США Джозеф Байден в отличие от своего соперника был «невероятно открыт» в вопросах здоровья и налоговой политики. Харрис также добавила, что ранее стало известно о долге Трампа в размере $400 млн, и задалась вопросом, кто же является кредитором, пишет NBC6.

«И было бы хорошо знать, кому должен президент и главнокомандующий, американцы имеют право знать, что влияет на решения президента и принимает ли он их в интересах американцев или в своих», — считает Харрис.

Майк Пенс, в свою очередь, заявил, что глава Белого дома заплатил «десятки миллионов долларов налогов», «создал десятки миллионов американских рабочих мест». Публикации о налогах президента он назвал не соответствующими действительности и указал на то, что Трамп неоднократно публиковал собственные финансовые документы.

Перед началом дебатов кандидаты вышли на сцену зала «Кингсберри холл» Университета Юты в Солт-Лейк-Сити и приветствовали сторонников, подняв руки вверх, после чего сразу заняли места за столами. Таким образом они отказались от взаимных приветствий.

Одной из тем дебатов была экология. В данном вопросе кандидаты в вице-президенты не сошлись во мнениях и поспорили.

Полуторачасовые теледебаты были разбиты на девять сегментов по 10 минут. Каждый из них был посвящен определенной теме, выбранной ведущей — руководителем вашингтонского бюро газеты USA Today Сьюзен Пейдж.

Оба участника перед началом дебатов сдавали тесты на коронавирус. В зале без защитных масок находились лишь они и ведущая дебатов.

Сразу после завершения дебатов президент США Дональд Трамп заявил, что победу в них одержал Майк Пенс, отметив, что его оппонентка допускала ошибки.