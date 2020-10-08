Кандидаты в вице-президенты США в ходе дебатов поспорили об экологии

Кандидаты в вице-президенты США — республиканец Майкл Пенс и демократ Камала Харрис в ходе теледебатов поспорили об экологии.

По словам Пенса, климат меняется, а главными вопросами остаются — в чем причина и что с этим делать. При этом он добавил, что президент США Дональд Трамп в данном вопросе прислушивается к науке.

Пенс заявил, что воздух и вода во время правления Трампа оставались чистыми, как никогда. Кроме того, он заявил, что выбросы CO2 в США сокращаются даже больше, чем у стран, которые входят в Парижское соглашение о климате.

Действующий вице-президент также обвинил Харрис и кандидата в президенты страны Джозефа Байдна в том, что они навяжут американцам «новую зеленую сделку» с огромным количеством регулирования, пишет «РИА Новости».

Он считает, что они намерены запретить полезные ископаемые, природный газ, а их сделка разрушит американскую энергетику, в том числе увеличив расходы на энергию и снизив количество рабочих мест в данной отрасли.

Харрис на это ответила, Байден не собирается запрещать добычу углеводородов, а рабочие места наоборот намерен создавать. Вопрос о том, будет ли реализована «зеленая сделка» при Байдене кандидат в вице-президенты полностью проигнорировала, хотя известно, что она выступала за реформу, но ее не поддерживает кандидат в президенты от демократов.

«Джо Байден заявляет, что мы будем инвестировать в возобновляемую энергетику, создавать миллионы рабочих мест, мы добьемся нулевых выбросов углерода», — отметила Харрис, а также добавила, что такое решение поможет бороться с «экзистенциальной угрозой» изменения климата.

Ранее сообщалось, что кандидаты вышли на сцену зала «Кингсберри холл» Университета Юты в Солт-Лейк-Сити и приветствовали сторонников поднятием рук вверх, после чего сразу заняли места за столами. Таким образом они отказались от взаимных приветствий.

Полуторачасовые теледебаты будут разбиты на девять сегментов по 10 минут. Каждый из них будет посвящен определенной теме, выбранной ведущей — руководителем вашингтонского бюро газеты USA Today Сьюзен Пейдж. Оба участника перед началом дебатов сдавали тесты на коронавирус. Лишь они и ведущая дебатов смогут находиться в зале без защитных масок.