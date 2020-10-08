Прямой эфир
Сюжет:

Кандидаты в вице-президенты США начали дебаты без взаимных приветствий

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кандидаты на пост вице-президента США — республиканец Майкл Пенс и демократ Камала Харрис перед началом теледебатов не обменялись взаимными приветствиями в среду, 7 октября.

Припомним, оскорбим: во что вылились первые дебаты Трампа и Байдена
Демократа признали победителем этого раунда

Как пишет ТАСС, кандидаты вышли на сцену зала «Кингсберри холл» Университета Юты в Солт-Лейк-Сити и приветствовали сторонников поднятием рук вверх, после чего сразу заняли места за столами.

Отмечается, что столы участников дебатов находятся в 3,6 м друг от друга, между ними также установлена перегородка из прозрачного пластика в связи с профилактическими мерами по недопущению распространения коронавируса.

Полуторачасовые теледебаты будут разбиты на девять сегментов по 10 минут. Каждый из них будет посвящен определенной теме, выбранной ведущей - руководителем вашингтонского бюро газеты USA Today Сьюзен Пейдж. Оба участника перед началом дебатов сдавали тесты на коронавирус. Лишь они и ведущая дебатов смогут находиться в зале без защитных масок.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Майкл Пенс в качестве гостей пригласил на дебаты родителей убитой боевиками террористической организации ИГ (запрещена в РФ) в Сирии американки Кайлы Мюллер. Ранее они выступали с обвинениями в адрес бывшего президента США Барака Обамы и Джо Байдена, который тогда находился в должности вице-президента страны, в том, что они не смогли спасти жизнь их дочери.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020