Кандидаты в вице-президенты США начали дебаты без взаимных приветствий

Кандидаты на пост вице-президента США — республиканец Майкл Пенс и демократ Камала Харрис перед началом теледебатов не обменялись взаимными приветствиями в среду, 7 октября.

Как пишет ТАСС, кандидаты вышли на сцену зала «Кингсберри холл» Университета Юты в Солт-Лейк-Сити и приветствовали сторонников поднятием рук вверх, после чего сразу заняли места за столами.

Отмечается, что столы участников дебатов находятся в 3,6 м друг от друга, между ними также установлена перегородка из прозрачного пластика в связи с профилактическими мерами по недопущению распространения коронавируса.

Полуторачасовые теледебаты будут разбиты на девять сегментов по 10 минут. Каждый из них будет посвящен определенной теме, выбранной ведущей - руководителем вашингтонского бюро газеты USA Today Сьюзен Пейдж. Оба участника перед началом дебатов сдавали тесты на коронавирус. Лишь они и ведущая дебатов смогут находиться в зале без защитных масок.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Майкл Пенс в качестве гостей пригласил на дебаты родителей убитой боевиками террористической организации ИГ (запрещена в РФ) в Сирии американки Кайлы Мюллер. Ранее они выступали с обвинениями в адрес бывшего президента США Барака Обамы и Джо Байдена, который тогда находился в должности вице-президента страны, в том, что они не смогли спасти жизнь их дочери.