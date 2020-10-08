Пенс пригласил на дебаты с Харрис родителей убитой в Сирии американки

Вице-президент США Майкл Пенс в качестве гостей пригласил на дебаты с кандидатом от Демократической партии на должность вице-президента на предстоящих выборах Камалой Харрис родителей убитой боевиками «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии Кайлы Мюллер. Об этом со ссылкой на представителей американской администрации сообщил портал Axios в среду, 7 октября.

В рамках прошедшего в конце августа Национального съезда Республиканской партии Карл и Марша Мюллер, родители убитой девушки, выступали с обвинениями в адрес бывшего президента США Барака Обамы и Джозефа Байдена, который тогда находился в должности вице-президента страны, в том, что они не смогли спасти жизнь их дочери.

Издание считает, что подобное решение в рамках будущих дебатов проливает свет на стратегию Пенса относительно Байдена.

Республиканец Майкл Пенс и демократ Камала Харрис встретятся в среду, 7 октября, вечером на теледебатах, которые пройдут на сцене зала «Кингсбери холл» Университета Юты в Солт-Лейк-Сити. Они начнутся в 21:00 по времени восточного побережья США (04:00 мск в четверг, 8 октября).

Двух британских боевиков ИГ Александа Коти и аш-Шафи Эльшейха, обвиняемых, помимо прочего, в убийстве Мюллер, ранее доставили на территорию США.

Коти и Эльшейх входили в квартет террористов под названием Beatles, которому приписывают расправы над 27 пленниками, в том числе над американскими журналистами Джеймсом Фоули и Стивеном Сотлоффом, а также гражданином США Питером Кэссигом.

В октябре 2019 года президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские силы вывезли двух террористов из Сирии, после чего те содержались под охраной американских военных в неустановленном месте.