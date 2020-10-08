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Трамп заявил о победе Пенса в дебатах с Харрис

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Вице-президент Майк Пенс одержал победу в теледебатах с кандидатом в вице-президенты США от Демократической партии Камалой Харрис. Такое мнение выразил президент страны Дональд Трамп 8 октября.

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В своем микроблоге в Twitter американский лидер написал, что Пенс выиграл «по-крупному».

В ходе трансляции дебатов Трамп также выражал свою поддержку Пенсу. Так, он написал, что вице-президент отлично справляется, в то время как его оппонентка допускает ошибки.

Ранее в этот день сообщалось, что кандидаты вышли на сцену зала «Кингсберри холл» Университета Юты в Солт-Лейк-Сити и приветствовали сторонников, подняв руки вверх, после чего сразу заняли места за столами. Таким образом они отказались от взаимных приветствий.

Одной из тем дебатов была экология. В данном вопросе кандидаты в вице-президенты не сошлись во мнениях и поспорили.

Полуторачасовые теледебаты были разбиты на девять сегментов по 10 минут. Каждый из них был посвящен определенной теме, выбранной ведущей — руководителем вашингтонского бюро газеты USA Today Сьюзен Пейдж.

Оба участника перед началом дебатов сдавали тесты на коронавирус. В зале без защитных масок находились лишь они и ведущая дебатов.

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