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В Минздраве назвали сложной ситуацию с ростом числа случаев COVID-19

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Ситуация с заражаемостью коронавирусом в России сложная. Об этом в четверг, 8 октября, заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев

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«Ситуация сложная действительно. <...> Сегодня мы видим очевидно увеличение числа случаев каждый день, в Москве особенно. У нас подготовлена с весны определенная госпитальная база с койками, оборудованием и самое важное, что есть для этого, ― кадры», ― сказал он ТАСС.

Также Авдеев выразил надежду на то, что этих резервов будет достаточно для борьбы с коронавирусом.

Накануне главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, что рост числа случаев заражения коронавирусом в России будет фиксироваться еще две-три недели, затем ожидается стабилизация ситуации. По его словам, спад заболеваемости продлится до конца января.

6 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что угроза COVID-19 еще не отступила, но страна готова к любому развитию событий. Днем ранее глава Минздрава Михаил Мурашко напомнил, что Россия может избежать второй волны распространения коронавируса, если граждане будут соблюдать все противоэпидемические меры.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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По состоянию на 7 октября, в России выявлено 1 248 619 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 865 летальных исходов, выздоровело 995 275 человек. Данные на 8 октября ожидаются позднее.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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