Башар Асад оценил планы Трампа по его ликвидации

Президент Сирии Башар Асад в интервью «РИА Новости» оценил планы американского лидера Дональда Трампа ликвидировать его, заявив, что убийства — это метод работы США в течение десятилетий.

По его словам, в сообщении президента США о рассмотрении варианта с его устранением нет ничего нового. Асад заявил, что Вашингтон занимается этим на протяжении десятилетий во всех уголках мира.

Сирийский президент добавил, что подобного рода планы всегда существовали по различным причинам, в связи с чем в условиях конфликта в Сирии от американцев следует ожидать чего-то похожего.

«Они оккупировали нашу землю, они поддерживают террористов. Это вполне ожидаемо. Даже если у нас нет такой информации, это должно быть очевидно», — заявил Башар Асад.

Также он отметил, что от совершения «подобных жестоких действий и атак» США ничего не удержит. Если в международных отношениях не будет баланса, при котором Вашингтон не сможет избежать ответственности за совершенные преступления.

15 сентября в интервью Fox News Трамп заявил, что несколько лет назад выступал за то, чтобы организовать операцию по ликвидации президента Сирии Башара Асада, но отказался от этого, поскольку Джеймс Мэттис, который в то время возглавлял Пентагон, был против такого плана.

20 августа Вашингтон ввел санкции против шести сирийских граждан из близкого окружения президента республики Башара Асада.

29 июля также сообщалось, что минфин США расширил санкционный список против Сирии, добавив в него четырех человек и 10 организаций. Санкции были введены в отношении сына Асада Хафеза, а также нацелены на подразделение первого дивизиона сирийской армии.

1 июля президент России Владимир Путин заявил, что американские санкции против Сирии являются незаконными. По словам российского лидера, рестрикции только добавляют проблем и подрывают экономику этой страны.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил негативные последствия нелегитимных экономических санкций против Сирии со стороны США и Евросоюза, которые сохраняются, несмотря на призыв ООН к смягчению односторонних рестрикций в условиях пандемии коронавируса.

21 июня Вашингтон ввел санкции против 39 физических и юридических лиц в Сирии в рамках так называемого закона Цезаря. Под его действие попали Асад, его супруга Асма, сестра Бушра и младший брат Махер. Меры коснутся всех, кто с ними сотрудничает, в том числе российских и иранских структур, которые работают в САР.