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В Гидрометцентре предсказали теплую погоду в ЦФО в ближайшие дни

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Жителей Центрального федерального округа (ЦФО) в ближайшие дни ожидает аномально теплая погода. Об этом ТАСС рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

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По ее словам, в дневное время ожидается температура в районе 12-21 градуса, что примерно на 5 градусов выше нормы. Так, 8 октября в ЦФО от 14 до 21 градуса тепла, 9-10 октября — 12-19 градусов.

Также Макарова отметила, что на западе и севере региона тепло будет сопровождаться осадками, а на юге — усилением ветра до 16 м/с и грозами.

Как сообщили в Гидрометцентре, в четверг, 8 октября, днем в Москве 18-20 градусов тепла, 9 и 10 октября воздух прогреется до 15-17 градусов, а 11 и 12 октября температура будет в районе 13-18 градусов. При этом во вторник, 13 октября, в столице снова может потеплеть до 20 градусов.

Ранее, 1 октября, метеоролог сообщила, что в Москве временный снежный покров может образоваться уже в последних числах месяца.

5 октября Макарова рассказала, что сентябрь 2020 года стал самым теплым в России за 130 лет истории метеонаблюдений.

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