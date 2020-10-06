Сентябрь 2020 года стал самым теплым в России за 130 лет истории метеонаблюдений. Об этом в понедельник, 5 октября, «РИА Новости» рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам метеоролога, температура воздуха в России в сентябре превысила норму на всех территориях, за исключением нескольких. Наиболее заметными аномалии были на севере Евразии, где было теплее на 5-6 градусов. Также аномалия на 4 градуса была зафиксирована от Новой Земли до Тикси (Северо-Восток Якутии, Север Красноярского края, Таймыр). Синоптик подчеркнула, что в указанных регионах неоднократно обновлялись рекорды максимальной температуры.

«На Европейской территории также было очень тепло, но аномалия была меньше: на юго-востоке температура была около нормы, а на западе и севере превышение над нормой составило 2-3 градуса», — рассказала Макарова.

Синоптик отметила, что температура воздуха в сентябре продемонстрировала тренд на потепление, о котором говорят ученые. Между тем, специалист призвала не делать вывод, что следующий сентябрь будет еще более теплым. Она добавила, что средняя температура сентября в северном полушарии повторила рекорд 2019 года.

Специалисты московского «Метеобюро» рассказали, что погода продолжит баловать жителей столицы и в октябре. Как сообщает телеканал «360», несмотря на то, что днем станет немного прохладнее, чем в сентябре, ночь установится почти летняя погода. В Москве прогнозируется 10-12 градусов тепла после захода солнца, в области — 7-9 градусов. Эти показатели более характерны для второй половины августа, а не для середины осени. Правда, ожидаются небольшие дожди в середине недели.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН 5 октября подтвердил, что жителей европейской части России ожидает еще одна солнечная и комфортная пятидневка.

Как сообщает телеканал «Звезда», в Гидрометцентре также рассказали, что зима в этом году ожидается морозной. В частности, резкое понижение температуры россияне почувствуют уже в начале ноября.