Синоптики спрогнозировали возможное выпадение снега в Москве в октябре

В Москве временный снежный покров может образоваться в конце октября, но в этом нет ничего экстраординарного. Об этом в четверг, 1 октября, сообщила главный специалист столичного «Метеобюро» Татьяна Позднякова.

«Октябрь месяц в Москве ожидается по фону температуры близким к климатической норме, а по климату — именно в последних числах октября у нас уже устанавливается временный снежный покров, который спустя время растает и установится через месяц-полтора», — цитирует синоптика «РИА Новости».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что начало месяца по долгосрочным прогнозам будет относительно теплым и сухим.

«Основная аномалия тепла и дефицит осадков придется на первую декаду октября. Во второй и третьей десятидневке осадков и облаков станет больше. Положительные отклонения могут сократиться до минимума. В последней пятидневке всё вернется к климатической норме, уже вероятность выпадение осадков в смешанной фазе», — приводит его слова НСН.

По его словам, в начале октября жителей европейской части России ожидает еще одна солнечная и комфортная пятидневка.

«Октябрь стартует с очередной серии бабьего лета, которая продлится в Центральной России до понедельника включительно. Теплую погоду определяет гигантский антициклон», — отметил синоптик. Ночью температура составит +5 - +10 градусов. Днем можно рассчитывать на 15–20 градусов тепла. Это на 5–6 градусов выше климатической нормы.

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин принял решение продлить сезон работы фонтанов в столице до 10 октября в связи с установившейся теплой погодой, сообщает агентство городских новостей «Москва».