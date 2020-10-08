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Алиев заявил о разрушении Арменией 900 домов в конфликте в Карабахе

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews заявил, что с начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе армянские вилы повредили или полностью разрушили около 900 домов на территории Азербайджана.

По его словам, в конце сентября Армения нанесла массированные удары по азербайджанским городам и селам. При этом Алиев отметил, что азербайджанские войска атакуют только военные объекты Армении.

7 октября в ходе заседания Третьего комитета ГА ООН, занимающегося социальными и гуманитарными проблемами сотрудница азербайджанского постпредства при ООН Лала Мехдиева сообщила, что не менее 30 мирных жителей Азербайджана погибли и 144 пострадали в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать Азербайджану любую помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и Украина выразили поддержку Баку.

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