Пашинян призвал международное сообщество признать независимость Карабаха

Международное сообщество должно «проявить решимость» и признать независимость Нагорного Карабаха, если хочет остановить гуманитарную катастрофу в регионе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу «Евроньюс» 7 октября, полная версия которого будет доступна на сайте канала 8 октября.

«Если мы хотим остановить гуманитарную катастрофу, если мы хотим предотвратить дальнейшую эскалацию этого конфликта, международное сообщество должно проявить решимость и признать независимость Нагорного Карабаха», — приводит ТАСС слова премьера.

Ранее в среду президент Армении Армен Саркисян в письме своему российскому коллеге Владимиру Путину, которого он поздравил с днем рождения, выразил надежду, что усилия России позволят урегулировать конфликт в Карабахе.

Позже в тот же день министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с армянским и азербайджанским коллегами — Давидом Тонояном и Закиром Гасановым — ситуацию в НКР.

4 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что условием для прекращения огня в Карабахе станет вывод Ереваном своей армии из региона и предоставление Баку плана своего своего отступления. Через два дня Пашинян заявил, что Ереван готов пойти на уступки Баку в вопросе Карабаха, если они будут взаимными.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. Турция и Украина выразили поддержку Баку.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.