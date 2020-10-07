Врач рассказал об антителах к коронавирусу у Трампа

У президента США Дональда Трампа уже на протяжении суток отсутствуют симптомы коронавируса, у него также выявлены антитела к инфекции. Об этом 7 октября сообщил лечащий врач Шон Конли.

«У него нет температуры более четырех суток, нет симптомов более суток», — говорится в отчете специалиста, распространенном пресс-секретарем главы государства Кейли Макэнани. Текст приводит «РИА Новости».

Накануне Конли назвал состояние здоровья президента хорошим.

Трамп в понедельник, 5 октября, выписался из военно-морского госпиталя имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, где он находился на лечении три дня с диагнозом «коронавирус». Сообщалось, что американский президент продолжит лечение на дому, в своей резиденции.

Глава Соединенных Штатов после выписки из больницы записал видеообращение, в котором рассказал о своем самочувствии и призвал американцев не бояться коронавируса.

Американский лидер 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и у его супруги Мелании.