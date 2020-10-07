Депутат бундестага пожелал Путину мудрости и терпения

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии», член комитета по международным делам Вальдемар Гердт 7 октября поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Немецкий политик пожелал российскому лидеру здоровья, мудрости и терпения.

«При случае хотел бы поздравить с днем рождения президента вашей страны — Владимира Владимировича Путина, пожелать ему здоровья, мудрости и терпения, которое он довольно много проявляет в отношении ко всей внешнеполитической деятельности», — сказал Гердт «Известиям».

По его словам, безопасность на европейском континенте можно обеспечить только в союзе с Россией. Гердт также выразил уверенность, что идея Путина о свободном экономическом пространстве или содружестве государств от Лиссабона до Владивостока — единственный шанс «по сохранению влияния всей европейской цивилизации на всем континенте».

Ранее в среду сообщалось, что в Лос-Анджелесе появились поздравительные граффити в честь дня рождения Владимира Путина.

7 октября Владимиру Путину исполнилось 68 лет. Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что первую половину дня глава государства посвятит работе по внутренней повестке и международным телефонным разговорам.

Так, российский лидер уже провел телефонные разговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.