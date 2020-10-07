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Путин обсудил с Лукашенко события в Нагорном Карабахе

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили события в Нагорном Карабахе и Киргизии. Об этом 7 октября сообщило агентство «БелТА».

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Как отметили главы государств, Россия и Белоруссия выступают за скорейшее мирное разрешение конфликта в Закавказье.

«Основным вопросом обсуждения двусторонней повестки стало полное открытие границ между Беларусью и Россией. Главы государств договорились поручить правительствам отработать эти вопросы, разобравшись в ситуации», — говорится в сообщении.

Президенты обсудили вопрос распространения коронавируса, выразив озабоченность ростом количества новых случаев. Также Путин и Лукашенко затронули ситуацию внутри Республики Беларусь и в России на фоне мирового кризиса, обсудили другие аспекты международной ситуации.

Глава Белоруссии поздравил Владимира Путина, после чего лидеры двух стран рассмотрели вопросы двустороннего взаимодействия.

Массовые протесты начались в Киргизии после парламентских выборов, которые состоялись 4 октября. На следующий день сторонники оппозиционных партий, которые не смогли набрать минимального количества голосов, вышли на улицы.

Они захватили здания мэрии Бишкека, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны. Митингующие освободили из заключения бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова, а также ряд депутатов.

6 октября ЦИК признала результаты голосования недействительными. Лидерами оппозиционных партий были созданы два координационных совета.

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