В Лос-Анджелесе появилось граффити ко дню рождения Путина

Поздравительное граффити в честь дня рождения Владимира Путина появилось в среду, 7 октября, в Лос-Анджелесе, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Граффити представлено на одной из стен популярной среди уличных художников локации — Venice Art Walls, которая находится в центре городского пляжа. Рисунок выполнен в цветах российского триколора.

Неизвестный автор перевел на английский язык высказывание Путина, произнесенное в Мюнхене в 2007 году. На русском языке звучит следующим образом: «Кстати говоря, Россию, нас, постоянно учат демократии. Но те, кто нас учит, сами почему-то учиться не очень хотят». Также на граффити поставлен хэштег #VVP68.

7 октября Владимиру Путину исполнилось 68 лет. Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что первую половину дня глава государства посвятит работе по внутренней повестке и международным телефонным разговорам.

Так, российский лидер уже провел телефонные разговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.