Рахмон поздравил Путина с днем рождения

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Об этом говорится 7 октября в сообщении на сайте лидера Таджикистана.

Рахмон «с наилучшими и искренними пожеланиями сердечно поздравил президента России по случаю его дня рождения». Лидеры обсудили пути развития стратегических отношений двух стран.

Также президенты России и Таджикистана обменялись мнениям по международной и региональной повестке. Особое внимание Путин и Рахмон уделили ситуации в Киргизии.

7 октября Владимиру Путину исполняется 68 лет. Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в день рождения первую половину дня глава государства посвятит работе по внутренней повестке и международным телефонным разговорам.