В районной администрации назвали вероятную причину пожара на складе под Рязанью

Человеческий фактор мог послужить причиной пожара на складе под Рязанью. Об этом в среду, 7 октября, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации региона.

«Предположительно (причина — ИФ) человеческий фактор. Или сельхозпал или нерадивые туристы. Трава сухая, загорелась, распространение огня было молниеносным», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что огонь пока не удается локализировать, пламя продолжает распространяться.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры, военные прокуроры взяли на контроль установление обстоятельств пожара.

«Военной прокуратурой Западного военного округа в связи с возгоранием на территории комплексной базы хранения боеприпасов в Скопинском районе Рязанской области организована проверка исполнения законодательства о сохранности жизни и здоровья военнослужащих, соблюдения правил пожаро- и взрывобезопасности», — подчеркнули в ведомстве.

Возгорание на складах боеприпасов под Рязанью произошло ранее в этот же день. По данным источника «Известий», в радиусе 50 км от места ЧП объявили эвакуацию. Часть жителей близлежащего села Шелемишево покинула свои дома. В населенном пункте остались только те, кто категорически отказался выезжать. Всего из-за пожара эвакуировали более 1,6 тыс. человек.

В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) считают, что пожар начался из-за загоревшейся травы. Для тушения огня, в результате которого происходит детонация боеприпасов, был приведен в готовность самолет-танкер Ил-76. К месту возгорания направили пожарный поезд.

В этот же день ранее в санатории Минобороны «Ялта» в Крыму произошел пожар. Огонь охватил 1,2 тыс. кв. м. Изначально загорелась обшивка между восьмым этажом и кровлей. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. В результате ЧП никто не пострадал.