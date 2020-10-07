Игра в открытую: сколько могут заработать покупатели бумаг «Совкомфлота»

Акции «Совкомфлота», несмотря на пессимистичное начало торгов и падение почти на 13%, привлекательны для покупки в долгосрочной перспективе, отмечают опрошенные «Известиями» аналитики . Также они хороши в качестве «защитных» от ослабления рубля, так как вся выручка привязана к валюте. В целом, инвестор может рассчитывать на потенциальную доходность выше 15% . 7 октября на Московской бирже начались торги акциями ПАО «Совкомфлот». Продажа компании готовилась несколько лет, в ближайшем будущем новых IPO госкомпаний не предвидится, считают эксперты.

На долгосрочную перспективу

Первичное размещение акций госпредприятия проходило с 28 сентября по 6 октября 2020 года. В рамках IPO выставлено 17,2% акций по цене 105 рублей за штуку. Компания привлекла почти 43 млрд рублей или $550 млн , говорится заявлении на сайте «Совкомфлота».

После открытия торгов акции «Совкомфлота» потеряли 12,8%, опустившись до 91,5 рублей . На 15:00 их стоимость оставалась на уровне 100 рублей за штуку. Опрошенные «Известиями» аналитики оптимистично смотрят на проведенный листинг. По их оценкам, несмотря на пессимистичное начало торгов, акции компании привлекательны в долгосрочной перспективе. Также они могут стать «защитными» от ослабления рубля, так как вся выручка привязана к валюте.

Игра в открытую Московская фондовая биржа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

У эмитента сильные позиции в отрасли, солидный портфель заказов и выгодный для акционеров подход к начислению дивидендов , подчеркнула аналитик ГК «Финам» Наталия Пырьева. Компания имеет все предпосылки для роста финансовых показателей, считает эксперт. На долгосрочном горизонте ожидания от ее бизнеса умеренно положительные, рост акций выше цены IPO весьма вероятен , согласился и начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Текущая дивидендная доходность бумаг уже находится на интересных уровнях, при этом стоит рассчитывать на улучшение общей конъюнктуры цен на перевозку нефти и газа , считает главный инвестиционный стратег «Открытие Брокер» Константин Бушуев. Он добавил: локально справедливый уровень цен за одну акцию — 117 рублей.

— Инвесторы могут неплохо заработать. По нашим расчетам целевая цена на 12 месяцев – $1,71, или 134 рубля по текущему курсу, а ее потенциальная доходность может составить от 15 до 28%. С учетом дивидендов и вовсе 21-35%, — рассказывает Наталия Пырьева.

Игра в открытую Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Это IPO стало первой крупной приватизационной сделкой с декабря 2016 года , когда состоялась продажа 19,5% акций «Роснефти», принадлежавших «Роснефтегазу». В качестве покупателей тогда выступили швейцарский трейдер Glencore и инвестиционный фонд Qatar Investment Authority, а сумма сделки составила €10,2 млрд или 692 млрд рублей.

За несколько месяцев до этого, в июле 2016 года, прошло вторичное размещение акций (SPO) АЛРОСА на Московской бирже. Росимущество продало 10,9% акций на 52,2 млрд руб. При этом ранее, в 2013 году, госкомпания провела IPO, продав 16% акций на $1,3 млрд.

Выхода на IPO частных компаний не было с 2017 года после размещения бумаг Globaltruck . По словам директора по корпоративным и суверенным рейтингам агентства «Эксперт РА» Игоря Смирнова, вообще мало российских компаний выбирают выход на биржу отечественную или зарубежную. Причина в том, что спрос на публичный рынок капитала небольшой . В российских реалиях находить общий язык партнерам с большими пакетами через ставшие стандартными механизмы корпоративного управления проще, чем с миноритариями, резюмировал он.

Отсутствие большого числа IPO частного бизнеса на Мосбирже связано не со спросом инвесторов, а с продолжающимся огосударствлением экономики, давлением на бизнес и отсутствием новых перспективно крупных частных российских эмитентов, уверен Константин Бушуев. Тогда как, по мнению главного экономиста TeleTrade Марка Гойхмана, фондовый рынок в России недостаточно развит, для населения он остаётся в основном экзотикой и даже опасностью , подчеркивает он. Инвестклимат и уровень доходов потенциальных покупателей акций также оставляет желать лучшего. Поэтому бизнес если и размещает бумаги на бирже, то предпочитает зарубежные площадки.

Сделка по плану

Продажа «Совкомфлота» — плановая мера, которая находится в рамках долгосрочной стратегии по снижению доли государства в экономике, эта сделка готовилась несколько лет , отметил аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин.

При этом государство не получит доходов от этой сделки: свои акции правительство на продажу не выставляло, несмотря на то, что его доля в компании снизилась до 82,8%. Государство выиграет только от дальнейшего развития компании: IPO проходило в рамках увеличения уставного капитала, то есть все вырученные деньги поступят не в бюджет, а в распоряжение самого «Совкомфлота». В конечном счете те средства, которые группа привлекла в ходе IPO, все же перетекут в казну, но уже в виде дивидендов и не единовременно.

Игра в открытую Многофункциональное ледокольное судно обеспечения добывающих платформ «Федор Ушаков» у причала морского вокзала в Мурманске Фото: РИА Новости/Павел Львов

В «Совкомфлоте» ранее заявляли, что направят привлеченные средства на общекорпоративные нужды, в том числе на инвестиции в новые индустриальные проекты и дальнейшее уменьшение долговой нагрузки.

Согласно плану приватизации на 2021-2023 годы, государство прекратит участие в уставных капиталах таких крупных компаний, как Махачкалинский и Новороссийский морские торговые порты, а также «Внешнеэкономическое объединение «Алмазювелирэкспорт» . Предполагается, что без учета стоимости акций крупнейших компаний в федеральный бюджет поступит по 3,6 млрд рублей в 2021 и 2022 годах, а также 3,3 млрд в 2023-ем.

Игра в открытую Танкер-газовоз «Гранд Анива» совместного японско-российского предприятия «Ниппон Юсен Кабусикигайся» и российской судоходной компании ОАО «Совкомфлот» у мыса Басаргина в проливе Босфор Восточный Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

В ближайшем будущем новых IPO госкомпаний не предвидится , уверен Василий Карпунин. Сделки по приватизации небольших госпакетов в крупнейших компаниях, тех же портов, возможны, но вряд ли в обозримой перспективе. У России достаточная бюджетная обеспеченность, как минимум, довольно высокий уровень резервов для того, чтобы не рассматривать приватизацию как один из основных источников денег на случай ухудшения экономической ситуации.