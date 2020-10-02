Размещению подлежит: зачем Ozon хочет провести IPO в США

Ozon может разместить на американской бирже до трети своих акций при капитализации в $2-3 млрд. Такой прогноз дали опрошенные «Известиями» эксперты. Не исключено, что это будет первое IPO российской технологичной компании с мая 2019 года, а значит речь идет о громком событии для отечественного IT-рынка. IPO Ozon на американской бирже положительно скажется на пользователях, поскольку поглощение компании «Яндексом» или «Сбером», которое ранее обсуждалось в СМИ, создало бы сложности для ее самостоятельного развития как маркетплейса. Также это повлияет на привлечение новых партнеров и запуск продуктов и услуг.

Публичная компания

Российский онлайн-ритейлер Ozon подал документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для проведения публичного размещения акций (IPO). Об этом компания объявила 2 октября.

«Ozon представила проект заявления о регистрации по форме F-1 в SEC в отношении предлагаемого первичного публичного размещения своих обыкновенных акций», — говорится в сообщении компании.

Размещению подлежит На территории складского комплекса компании Ozon Group Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Однако никаких подробностей о своих намерениях Ozon пока не раскрывает. Компания указывает, что количество размещаемых акций и их ценовой диапазон еще не определены. Онлайн-ретейлер ожидает, что IPO состоится после того, как SEC завершит проверку. От дополнительных комментариев «Известиям» в компании отказались.

В начале года источники Reuters говорили о том, что Сбербанк вел переговоры о покупке крупного миноритарного пакета акций Ozon. Однако переговоры зашли в тупик, поэтому план Ozon сместился в сторону IPO, отмечали собеседники агентства.

Основными акционерами Ozon являются инвестфонд Baring Vostok Capital Partners и АФК «Система» бизнесмена Владимира Евтушенкова. В июне 2020 года среднемесячная аудитория Ozon составила 42 млн уникальных пользователей приложения и сайта. На площадке представлено более 6 млн товарных наименований в 24 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья.

Размещению подлежит Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Ozon, по данным Data Insight, занимает третье место по обороту среди крупнейших онлайн-магазинов в России. По итогам II квартала 2020 года оборот от продаж и услуг Ozon (GMV) за вычетом возвратов составил 45,8 млрд рублей — это на 188% больше, чем годом ранее. За отчетный период компания обработала 14,6 млн заказов, показатель вырос на 132% год к году. Более 85% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса — свыше 13 тыс. компаний и предпринимателей активно продавали свои товары на площадке.

Почем Ozon

Размещение акций может произойти не ранее конца текущего года, то есть после выборов в США, прогнозирует руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. По его словам, это IPO может стать первым публичным размещением акций российской компании в США с 2019 года. При этом возможная победа Джозефа Байдена на президентских выборах в Штатах и вероятные новые санкции против России — это серьезный риск для размещения бумаг, предупреждает эксперт.

Пока акции Ozon не выведены на биржу, стоимость компании на конец 2020 года может составить около 70 млрд рублей, оценил генеральный директор Eastway Capital Александр Волчков. При выводе акций на биржу, скорее всего это будет биржа NASDAQ, у них появится ликвидность, продолжает он. Поэтому существенно повысится спрос, и цена компании может удвоиться, не исключает Александр Волчков. Таким образом, общая капитализация Ozon на момент размещения может составить $2 млрд.

Учитывая, что Ozon — крупнейший проект в сфере электронной коммерции в России, его капитализацию можно оценить в $2,9 млрд, считает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. Ozon может быть оценен в сумму около $3 млрд, соглашается Александр Разуваев.

Размещению подлежит Здание Нью-Йоркской фондовой биржи Фото: Global Look Press/Michael Nagle

Обычно при выходе на IPO компания выпускает от 15 до 35% акций, так же может поступить и Ozon, прогнозирует Александр Волчков. Аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Артем Михайлин допустил, что частично могут продать свои доли в равных пропорциях два основных акционера, Baring Vostok Capital Partners и АФК «Система», на которых приходится примерно по 43%. Он не исключил и дополнительной эмиссии акций для IPO.

По оценкам начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгия Ващенко, Ozon может разместить на американской бирже от 15 до 30%. При вероятной стоимости компании в $2 млрд, 15-30% составит $300-600 млн. Менее $300 млн нет сейчас смысла привлекать на IPO, считает аналитик.

По словам Александра Волчкова, размещение акций на бирже позволит компании привлечь инвестиции, которые можно направить на развитие бизнеса и, в частности, на расширение партнерской сети.

Американским курсом

Выбор Ozon американской биржи Александр Волчков связывает с тем, что гендиректор компании Александр Шульгин раньше работал в «Яндексе», и был одним из инициаторов процесса по выводу интернет-компании на NASDAQ. Шульгин знает эту технологию и все требования американского регулятора (SEC), указывает он.

Александр Волчков обращает внимание на то, что Ozon за I полугодие 2020-го вырос на 150% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако бизнес компании остаётся убыточным, имеется отрицательный денежный поток. А рост бизнеса при отрицательном денежном потоке несет риск для существующих акционеров. Возможно, они не захотят вкладывать средства дальше, а предпочтут выход на IPO.

Размещению подлежит Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Привлечение денег на открытом рынке даст компании своего рода «подушку безопасности», которая позволит сохранить в текущей обстановке бизнес-планы и обратиться к новой модели развития. Речь идет о переходе от бизнес-модели онлайн-ретейлера к маркетплейсу, уточняет он.

По мнению члена Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Юрия Брисова, российские активы перестали быть интересны западным инвесторам из-за политических рисков. Однако у некоторых, особенно интернет-компаний, есть шанс на успех. Для российского рынка IPO Ozon станет громким событием, но для американского — одно из многих аналогичных предложений, считает он.

По мнению Александра Волчкова, размещение Ozon на американской бирже, в первую очередь, положительно скажется на пользователях компании. Ведь обсуждаемое ранее поглощение компании «Яндексом» или Сбером создало бы сложности для ее самостоятельного развития как маркетплейса, а также и для привлечения новых партнеров, запуска продуктов и услуг.

Российский рынок электронной коммерции, которому Data Insight предрекает рост на 33% в год вплоть до 2023 года, стал интересен всем, указывает Леонид Делицын. Mail.Ru Group устами генерального директора провозглашает электронную коммерцию основой всех экосистем, союзниками компании выступают Сбер и «Алибаба». «Яндекс» намерен превратить свой «Маркет» в крупнейший маркетплейс. Активно развиваются Wildberries, «М.Видео» и другие проекты. К сожалению, Ozon, будучи пионером российской электронной коммерции, не успел вырасти до таких масштабов, чтобы конкуренция с «Яндексом», Mail, Сбером и Wildberries не требовала привлечения дополнительных ресурсов, объясняет он цель IPO.

Размещению подлежит Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Исторически российский высокотехнологичный сектор предпочитал размещения в США, напоминает Александр Разуваев. «Вымпелком» провел первое в истории России IPO в 1996 году, а МТС в 2000 году, перечисляет эксперт. В мае 2019 года на биржу в США вышел рекрутинговый сервис HeadHunter. Ранее Reuters со ссылкой на свои источники писал о том, что онлайн-кинотеатр ivi также рассматривает возможность проведения IPO на американской бирже. Это необходимо компании для привлечения денежных средств для дальнейшего развития, писало агентство. Ivi пока воздерживается от комментариев.