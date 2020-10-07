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Армения заявила об уничтожении азербайджанской базы ГСМ в Карабахе

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Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила об уничтожении азербайджанской базы горюче-смазочных материалов в Карабахе. Об этом она написала в Twitter в среду, 7 октября.

Ранее в этот день Азербайджан заявил, что армянские войска обстреливают шесть прилегающих к Карабаху районов республики. При этом утверждалось, что азербайджанская армия проводит контрнаступление на джабраильском направлении.

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В минобороны Армении в свою очередь заявили, что ВС Азербайджана начали обстрел Степанакерта, столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, а также других населенных пунктов НКР.

Также в ведомстве сообщили об отражении атаки азербайджанских войск на юге Карабаха.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

1 октября лидеры стран минской группы ОБСЕ, президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху, призвав стороны прекратить боевые действия.

4 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условия для прекращения огня в Карабахе. По его словам, это произойдет, если Ереван выведет свою армию из региона и предоставит Баку план своего отступления. Два дня спустя премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов пойти на уступки Баку в вопросе Нагорного Карабаха, если они будут взаимными.

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