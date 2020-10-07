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Сестра Ефремова сообщила о его состоянии в изоляторе

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Анастасия Ефремова, старшая сестра актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет колонии за смертельное ДТП, рассказала в интервью «Комсомольской правде» в среду, 7 октября, о его пребывании в изоляторе.

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Она отметила, что актеру ничего не угрожает и у него всё нормально.

«За него уже все зоны бьются: пришлите к нам Ефремова!» — сказала Ефремова, добавив, что брат взял с собой пьесу и читает ее сокарменикам.

Сестра актера подчеркнула, что он «сильный и некапризный».

«Может и есть что угодно, и спать как угодно. И в робе ходить, если надо. Его это не сломает», — уверена Ефремова.

По ее утверждению главное для родственников артиста «вытащить Мишу любыми способами» из изолятора и добавила, что наказан не актер, а дети, семья «да вообще, честно говоря, страна наказана, если она лишится артиста такого уровня».

Анастасия Ефремова — дочь Олега Ефремова от второй жены, с которой он жил в неофициальном браке, актрисы Ирины Мазурук. Театральный критик по образованию, — редактор журнала «Страстной бульвар, 10», президент Благотворительного фонда Олега Ефремова, директор театрального фестиваля «ПостЕфремовское пространство».

6 октября Пресненский суд Москвы направил дело Михаила Ефремова, в Мосгорсуд, которому предстоит рассмотреть апелляционные жалобы. Ранее во вторник адвокат потерпевших по делу о ДТП Александр Добровинский заявил, что трое потерпевших по делу подали иски к актеру о компенсации морального вреда по 1 млн рублей каждому.

Ефремова признали виновным в ДТП и приговорили к восьми годам колонии 8 сентября, он лишен водительских прав на три года. Актера решили не лишать государственных наград.

Артиста обязали выплатить по одному рублю вдове, брату и младшему сыну погибшего в аварии. Старшему сыну погибшего суд постановил выплатить 800 тыс. рублей, которые Ефремов возместил 1 октября.

Осужденный отказался от услуг уже лишенного адвокатского статуса Эльмана Пашаева, ссылаясь на то, что тот подставил его. 1 октября актер официально отказался от адвокатских услуг этого защитника, а также еще одного — Елизаветы Шаргородской.

Сейчас Ефремова защищают адвокаты Владимир Васильев и Роман Филиппов.

Автомобильная авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Его внедорожник столкнулся с «Ладой» под управлением курьера интернет-магазина Сергея Захарова, мужчина скончался от травм.

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